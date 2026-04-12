Como-Inter Imago

Inter è riuscita a battere il Como nel big match di questa domenica, ma soprattutto ha conquistato tre importanti punti in ottica Scudetto.

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Con una gran rimonta l’ Al Sinigaglia i nerazzurri si sono imposti per 4-3, salendo a quota 75 punti in cima alla classifica e tenendo così il Napoli, fermato nel pomeriggio sull’1-1 dal Parma, a nove lunghezze di distanza. Nella vittoria per 2-0 del Bologna sul Lecce c’è stato anche lo zampino di Remo Freuler. L’elvetico ha aperto le marcature al 26’ con un gol di testa, il primo di questa stagione.