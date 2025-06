Yann Sommer KEY

Inter non può ritenersi particolarmente soddisfatta del proprio esordio al Mondiale per Club.

Swisstxt

L’ Al Rose Bowl di Pasadena, l’era Chivu si è aperta in chiaroscuro: l'1-1 contro il Monterrey obbliga subito i nerazzurri a rincorrere il River Plate nel Gruppo E. Tutto si è sostanzialmente deciso tra il 25’ e il 42’: dapprima l’incornata di Sergio Ramos su corner, poi il pari a firma Lautaro, che ha tramutato in gol un pregevole schema da punizione. Lo stesso argentino si è però rivelato meno freddo nella ripresa, in cui i messicani sono persino andati vicini al colpo grosso.