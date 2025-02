Lautaro Martinez Imago

Privo di Sommer (il quale ha subito un'operazione a un dito e starà fuori per un mese e mezzo), l'Inter non ha sbagliato l'appuntamento con il Genoa.

Swisstxt

I nerazzurri si sono imposti per 1-0 a San Siro contro i liguri, salendo momentaneamente in vetta alla Serie A. Il Milan è invece tornato da Torino senza punti. I rossoneri sono stati superati per 2-1 dai granata undicesimi in classifica. Nel pomeriggio c'è stata gioia per Sohm. Nella prima di Chivu sulla panchina del Parma, il rossocrociato ha firmato il definitivo 2-0 contro il Bologna degli altri svizzeri.