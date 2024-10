Inter Imago

L'Inter è riuscita a rimanere in scia al Napoli grazie al successo per 3-0 in casa dell'Empoli.

Trascinati dalla doppietta di Frattesi e il gol di Lautaro, i nerazzurri sono così rimasti a -4 dalla vetta occupata dai partenopei.

La prima rete stagionale dell'elvetico Sohm ha invece costretto la Juve al pareggio, il sesto in dieci partite di campionato.

I bianconeri, frenati sul 2-2 dal Parma allo Stadium, sono dunque scivolati a -3 dall’Inter e sono pure caduti al quarto posto perché superati di un punto dall’Atalanta (vittoriosa 2-0 in casa sul Monza).

