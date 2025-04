Bisseck e Lautaro Martinez autori di due reti KEYSTONE

Reduce dal successo contro il Bayern Monaco in Champions League, l’Inter è subito tornata a dettare legge pure in campionato.

SwissTXT Swisstxt

I nerazzurri - che non perdono una partita in tutte le competizioni da metà febbraio (9 vittorie e 3 pareggi) - si sono imposti per 3-1 sul Cagliari, aumentando così a sei le lunghezze di margine nei confronti del diretto inseguitore Napoli (65 punti), in campo lunedì con l’Empoli.

Dopo le reti di Arnautovic (13’) e Lautaro Martinez (26’), ci ha pensato Piccoli, abile a bucare la rete di Sommer con un preciso colpo di testa, ad accorciare le distanze.

A mettere il punto finale è poi stato Bisseck al 56’, il quale ha così permesso ai suoi - questa sera con addosso una maglia speciale dedicata a Valentino Rossi - di terminare con più agio l’incontro.