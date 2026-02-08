Festa

Inter per 5-0 sul campo del Sassuolo.

SwissTXT Swisstxt

C’è anche il nome di Akanji (al primo gol in Serie A) nel facile successo dell’ I nerazzurri restano così saldamente in testa alla classifica. Oltre al rossocrociato sono andati in rete Bisseck, Thuram, Martinez e Henrique. Da notare che per i neroverdi al 71' ha fatto il suo esordio Ulisses Garcia. Non è invece andata oltre il pareggio la Juventus contro la Lazio, col match dell’Allianz Stadium che si è chiuso sul 2-2. Alle reti di Pedro e Isaksen hanno risposto i bianconeri con i colpi di testa di McKennie e Kalulu.