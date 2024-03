Pari e patta Keystone

Dopo la bruciante eliminazione in Champions League, l'Inter si è inceppata anche in campionato.

Dopo dieci vittorie consecutive i nerazzurri sono stati fermati sull'1-1 dal Napoli a San Siro. Al vantaggio di Darmian alla fine del primo tempo, ha risposto Juan Jesus all'81', dopo diverse occasioni sciupate dai milanesi per chiudere anzitempo la partita. Il Milan, con Okafor in campo 74', ha saputo approfittare dello stop dei cugini andando ad imporsi per 3-1 a Verona. Terza partita di fila senza vittoria per la Juventus, fermata in casa sullo 0-0 dal Genoa.

Swisstxt