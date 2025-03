Lautaro KEY

L'Inter ha mandato un segnale forte alle rivali per lo Scudetto.

Swisstxt

Dopo il pari per 0-0 del Napoli a Venezia, i nerazzurri di Inzaghi nella 29a giornata di Serie A sono andati a espugnare la casa dell'Atalanta per 2-0, infliggendole l'8o ko consecutivo negli scontri diretti. In classifica Lautaro e compagni si portano così a +3 sui partenopei e a +6 sui bergamaschi. Tra le altre partite da segnalare la brutta sconfitta per 3-0 della Juve in casa della Fiorentina e il clamoroso 5-0 rifilato dal Bologna alla Lazio: gol e assist per Ndoye.