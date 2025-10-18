  1. Clienti privati
Calcio L'Inter supera la Roma

18.10.2025 - 23:14

Ange-Yoan Bonny
Imago

Con un successo per 1-0 sulla Roma, l'Inter è riuscita ad agganciare la testa della classifica di Serie A.

18.10.2025, 23:15

Per imporsi all'Olimpico i nerazzurri si sono affidati alla rete di Bonny, arrivata già al 6'. Sommer ha poi certificato la vittoria con una gran parate su Dybala. I milanesi sono così saliti a 15 punti in classifica, gli stessi del Napoli. I Partenopei sono caduti sul campo del Torino, che hanno festeggiato con il punto dell'ex Simeone al 32'. La compagine di Conte non ha più trovato soluzioni e si è vista annullare dal VAR il pareggio a tempo ormai scaduto.

