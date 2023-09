L'Inter vince il derby e umilia il Milan 5-1 Keystone

Inter ha vinto 5-1 il quinto derby della Madonnina del 2023.

L’ Ai nerazzurri sono bastati 5’ per portarsi in vantaggio grazie a Mkhitaryan. Thuram al 37' ha poi raddoppiato con un eurogol. Nel secondo tempo, Leao ha riaperto le speranze poi affossate dal dilagare dei nerazzurri. Il Biscione si è issato al primo posto in Serie A a punteggio pieno e in solitaria. Nel match pomeridiano all’Allianz Stadium, la Juventus ha steso la Lazio per 3-1 grazie anche alla doppietta di Vlahovic. In serata invece il Napoli ha pareggiato 2-2 in rimonta e in trasferta contro il Genoa.

