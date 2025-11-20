Nel sorteggio del primo turno dei playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali l’Italia ha pescato l’Irlanda del Nord.
Gli Azzurri giocheranno la semifinale secca del Percorso A in casa il 26 marzo, probabilmente a Bergamo.
Dovessero superare il turno, Gattuso e i suoi uomini si troverebbero poi di fronte, in un incontro da giocare in trasferta, la vincente della sfida tra Galles e Bosnia-Erzegovina.
Le 1/2 del Percorso B sono Ucraina-Svezia e Polonia-Albania, quelle del Percorso C Turchia-Romania e Slovacchia-Kosovo e quelle del Percorso D Danimarca-Macedonia d e Cechia-Irlanda.