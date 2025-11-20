  1. Clienti privati
Qualificazione Mondiali Nel primo turno dei playoff l'Italia dovrà vedersela con l'Irlanda del Nord

Swisstxt

20.11.2025 - 14:02

Gattuso non sfiderà i fantasmi del passato
Gattuso non sfiderà i fantasmi del passato
KEY

Nel sorteggio del primo turno dei playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali l’Italia ha pescato l’Irlanda del Nord.

SwissTXT

20.11.2025, 14:02

20.11.2025, 14:43

Gli Azzurri giocheranno la semifinale secca del Percorso A in casa il 26 marzo, probabilmente a Bergamo.

Dovessero superare il turno, Gattuso e i suoi uomini si troverebbero poi di fronte, in un incontro da giocare in trasferta, la vincente della sfida tra Galles e Bosnia-Erzegovina.

Le 1/2 del Percorso B sono Ucraina-Svezia e Polonia-Albania, quelle del Percorso C Turchia-Romania e Slovacchia-Kosovo e quelle del Percorso D Danimarca-Macedonia d e Cechia-Irlanda.

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

Ripercorriamo l'incredibile carriera di King Roger.

17.11.2025

Sarazzin: «Ora ho bisogno del tempo per prendermi cura di me stesso»

Sarazzin: «Ora ho bisogno del tempo per prendermi cura di me stesso»

17.11.2025

Sci, le ambizioni delle donne

Sci, le ambizioni delle donne

17.11.2025

