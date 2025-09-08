  1. Clienti privati
Calcio L'Italia fatica, ma in un pazzo finale con 4 reti in 10 minuti batte Israele

Swisstxt

8.9.2025 - 22:55

Moise Kean
Moise Kean
Imago

L'Italia ha trovato una sofferta quanto importante vittoria contro Israele nelle qualificazioni Mondiali.

SwissTXT

08.09.2025, 22:55

09.09.2025, 05:32

A Debrecen gli Azzurri si sono imposti per 5-4 dopo essere stati rimontati dal 4-2 al 4-4 negli ultimi minuti. Al 91' Tonali ha però trovato il gol vittoria.

Il Kosovo ha fatto un favore alla Svizzera superando la Svezia per 2-0. A Pristina i padroni di casa hanno festeggiato grazie a due contropiedi.

Successo importante anche per la Danimarca che ha sconfitto la Grecia con un netto 3-0 nello scontro diretto.

Tra le africane la Tunisia ha ottenuto la qualificazione per i Mondiali.

