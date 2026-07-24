È Andrea Pirlo, che firmerà un quadriennale, il CT al quale l’Italia ha deciso di affidarsi per rilanciarsi dopo aver mancato la qualificazione alle ultime tre edizioni dei Mondiali.

Ha già allenato anche Juventus e Sampdoria

Calcio L'Italia ha scelto: il nuovo CT è Andrea Pirlo

Da giocatore il campione del mondo 2026 ha indossato le maglie di Brescia, Inter, Reggina, Milan, Juventus e New York City, vincendo, tra l’altro, sei Scudetti e due Champions League.

La carriera da mister è invece stata meno brillante: dopo aver conquistato con la Juve una Supercoppa italiana e una Coppa Italia il 47enne ha in seguito guidato la Samp, i turchi del Karaguemruek e i qatarioti dello United FC.