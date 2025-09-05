Retegui Imago

L'Italia ha superato l'Estonia per 5-0 nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Gli Azzurri hanno però faticato per 58', ovvero fino a quando Kean ha trovato la rete che ha spianato la strada verso il successo. In gol anche Retegui (doppietta), Raspadori e Bastoni. Nelle sfide d'apertura del gruppo D la Francia si è imposta per 2-0 sull'Ucraina grazie alle reti di Olise e Mbappé, mentre l'Islanda ha avuto la meglio dell'Azerbaigian per 5-0. Slovenia e Svezia hanno fatto un favore alla Svizzera. La sfida di Lubiana tra le due avversarie dei rossocrociati è infatti terminata 2-2.