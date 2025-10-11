  1. Clienti privati
Calcio L'Italia vince,la Norvegia vola

Swisstxt

11.10.2025 - 23:03

Italia
Italia
Imago

L'Italia ha fatto il suo vincendo 3-1 in Estonia e consolidando il secondo posto nel Gruppo I, capeggiato però da una travolgente Norvegia.

SwissTXT

11.10.2025, 23:03

Grazie alla tripletta di Haaland e 2 autogol, gli scandinavi sono in testa a +6 (con un incontro in più) e una clamorosa differenza reti di +26. Rimangono a punteggio pieno dopo tre incontri Spagna e Portogallo. Gli iberici hanno superato 2-0 la Georgia e nel Gruppo E precedono la Turchia, vittoriosa 6-1 in Bulgaria. I lusitani hanno piegato 1-0 l'Irlanda grazie al gol al 91' di Neves, dopo un palo e un rigore sbagliato da Ronaldo.

