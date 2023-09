Il presidente Ceferin Keystone

Le squadre russe U17 maschili e femminili potranno tornare a calcare i campi delle competizioni UEFA.

L’organo del calcio europeo ha infatti deciso di reintegrarle immediatamente, mantenendo comunque l’esclusione delle squadre senior dovuta all’invasione in Ucraina. «I giovani non devono pagare per degli atti la cui responsabilità incombe soltanto sugli adulti», spiega in un comunicato l'istanza continentale. Nella stessa riunione l’UEFA ha inoltre scelto lo stadio di Varsavia come sede della Supercoppa e nominato l'albanese Armand Duka come vicepresidente al posto dello spagnolo Luis Rubiales.

Swisstxt