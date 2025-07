Sergio Cordova. Imago

Lo Young Boys ha ingaggiato l'attaccante venezuelano Sergio Cordova proveniente dall'Alanyaspor.

Swisstxt

Il 27enne ha firmato un contratto quadriennale con il club bernese. La scorsa stagione ha messo a referto 10 gol in 38 presenze in Turchia.

Un nuovo innesto anche in casa Grasshopper, che ha ottenuto in prestito dal Bayern Monaco il 20enne croato Lovro Zvonarek. Il talento offensivo, che vanta 5 presenze in prima squadra, resterà con gli zurighesi per l'intera stagione.

Il Basilea, invece, ha ceduto in prestito l'attaccante Andrin Hunziker al Winterthur per tutta l'annata 2025-26.