Il pomeriggio di Super League ha offerto uno spettacolare botta e risposta tra Servette e YB.

I ginevrini si sono issati in vetta per qualche ora grazie al 3-1 sul Losanna, ma i gialloneri sono subito tornati in vetta in virtù del roboante 5-1 rifilato al Basilea. I granata hanno conquistato i 3 punti battendo per 3-1 il Losanna trascinati da Crivelli (doppietta). Chiamati a reagire, i bernesi hanno travolto il Basilea con tre gol nei primi 16'. Brusca frenata invece nella corsa al 6o posto per il Lucerna, sconfitto 2-1 dalla Cenerentola Stade LS e settimo a tre lunghezze dal Winterthur.

