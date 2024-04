YB-GC KEY

L'YB ha risposto al Lugano nella 30a giornata di SL.

Swisstxt

I gialloneri si sono imposti facilmente contro il GC per 3-0. I campioni in carica mantengono dunque 6 punti sui bianconeri e aumentano a 4 il vantaggio sul Servette. Il Losanna, pareggiando con il San Gallo per 3-3, mantiene una flebile possibilità di partecipare al torneo per il titolo. La poltrona dei sangallesi è ora minacciata più da vicino dal Lucerna, che ha battuto 1-0 l’Yverdon. Questi risultati condannano invece definitivamente la formazione di Mangiarratti, il Basilea e le Cavallette a giocare per la salvezza.

