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Calcio La Bosnia svela le sue carte per i Mondiali

Swisstxt

11.5.2026 - 21:23

Dzeko
Dzeko

La Bosnia è la prima delle 48 squadre ad aver svelato la propria selezione per i Mondiali 2026.

SwissTXT

11.05.2026, 21:23

11.05.2026, 21:24

Il commissario tecnico Sergej Barbarez ha convocato nel suo gruppo di 26 giocatori anche Armin Gigovic (Young Boys), Ermedin Demirovic (passato dal San Gallo) e Haris Tabakovic (cresciuto in Svizzera).

All’età di 40 anni Edin Dzeko sarà ancora l’elemento di punta di una selezione capace di eliminare l’Italia nel playoff di qualificazione, inserita nel Gruppo B insieme alla Svizzera e che non vuole smettere di stupire.

Per i bosniaci si tratterà della seconda partecipazione alla Coppa del Mondo.

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