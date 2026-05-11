La Bosnia è la prima delle 48 squadre ad aver svelato la propria selezione per i Mondiali 2026.
Il commissario tecnico Sergej Barbarez ha convocato nel suo gruppo di 26 giocatori anche Armin Gigovic (Young Boys), Ermedin Demirovic (passato dal San Gallo) e Haris Tabakovic (cresciuto in Svizzera).
All’età di 40 anni Edin Dzeko sarà ancora l’elemento di punta di una selezione capace di eliminare l’Italia nel playoff di qualificazione, inserita nel Gruppo B insieme alla Svizzera e che non vuole smettere di stupire.
Per i bosniaci si tratterà della seconda partecipazione alla Coppa del Mondo.