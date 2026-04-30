La Champions League rimane fio al 2031 su blue Sport blue Sport

La Champions League resta su blue Sport anche nei prossimi anni. Swisscom si assicura i diritti fino al 2031 e conferma la propria posizione centrale nel calcio europeo in Svizzera.

Redazione blue Sport fon

Swisscom blue TV continuerà a essere la piattaforma per il calcio europeo di massimo livello anche nei prossimi anni: blue Sport, la «Home of Football», si è assicurata ancora una volta i diritti TV della UEFA Champions League e continuerà quindi a mostrare in diretta e in esclusiva tutte le partite della competizione per club più importante d'Europa.

Con il nuovo ciclo di diritti dal 2027/2028 al 2030/2031, blue Sport prosegue la sua partnership di lunga data con UC3: tutte le partite della UEFA Champions League continueranno a essere trasmesse in diretta.

Gli appassionati di calcio svizzeri possono quindi continuare a vivere emozionanti momenti live di alta qualità e servizi approfonditi tramite blue Sport.

Le reazioni di Swisscom e blue Entertainment

Dirk Wierzbitzki, responsabile Clienti Privati e membro del Comitato Esecutivo di Swisscom Svizzera, sottolinea l’importanza della rinnovata acquisizione dei diritti: «Siamo lieti che i nostri clienti possano usufruire di vivere la più grande competizione europea per club tramite blue Sport. Consideriamo il fatto che il rinnovo dei diritti nuovamente a noi assegnati sia una conferma che blue abbia impressionato proponendo la migliore messa in onda a livello sportivo. Una questione che ci sta da sempre fortemente a cuore».

Cyril Wick, CEO di blue Entertainment, aggiunge: «Anche i nostri clienti potranno ancora una volta rendersi soddisfatti che tramite di noi usufruiscono della possibilità di continuare a godersi il calcio di massimo livello con la migliore risoluzione d’immagine a disposizione. blue Sport rimane la Home of Football in Svizzera».

Un'offerta consolidata per i tifosi

È dal 2018 che blue Sport trasferisce in maniera diretta a tutti i nostri tifosi in Svizzera quello che viene definito come il fascino totale della UEFA Champions League: una copertura in diretta, emozionante e completa su tutte le piattaforme.

Anche dopo il 2027, i telespettatori potranno gustarsi un calcio di prima classe e un’esperienza sportiva interattiva, a casa o in viaggio, ovunque desiderino vivere quelli che sono i migliori momenti calcistici.

Poiché in Svizzera blue Sport è disponibile per tutti tramite App blue TV, questo indipendentemente dall’operatore utilizzato.

In futuro i diritti TV della UEFA Europa League e della UEFA Conference League saranno invece proposti da altre compagnie.

Maggiori informazioni inerenti il pacchetto blue Sport su: www.blueplus.ch/sport