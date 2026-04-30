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«Home of Football» La Champions League ancora su blue Sport: diritti fino al 2031

fon

30.4.2026

La Champions League rimane fio al 2031 su blue Sport
La Champions League rimane fio al 2031 su blue Sport
blue Sport

La Champions League resta su blue Sport anche nei prossimi anni. Swisscom si assicura i diritti fino al 2031 e conferma la propria posizione centrale nel calcio europeo in Svizzera.

Redazione blue Sport

30.04.2026, 13:30

30.04.2026, 13:31

Swisscom blue TV continuerà a essere la piattaforma per il calcio europeo di massimo livello anche nei prossimi anni: blue Sport, la «Home of Football», si è assicurata ancora una volta i diritti TV della UEFA Champions League e continuerà quindi a mostrare in diretta e in esclusiva tutte le partite della competizione per club più importante d'Europa.

Con il nuovo ciclo di diritti dal 2027/2028 al 2030/2031, blue Sport prosegue la sua partnership di lunga data con UC3: tutte le partite della UEFA Champions League continueranno a essere trasmesse in diretta.

Gli appassionati di calcio svizzeri possono quindi continuare a vivere emozionanti momenti live di alta qualità e servizi approfonditi tramite blue Sport.

Le reazioni di Swisscom e blue Entertainment

Dirk Wierzbitzki, responsabile Clienti Privati e membro del Comitato Esecutivo di Swisscom Svizzera, sottolinea l’importanza della rinnovata acquisizione dei diritti: «Siamo lieti che i nostri clienti possano usufruire di vivere la più grande competizione europea per club tramite blue Sport. Consideriamo il fatto che il rinnovo dei diritti nuovamente a noi assegnati sia una conferma che blue abbia impressionato proponendo la migliore messa in onda a livello sportivo. Una questione che ci sta da sempre fortemente a cuore».

Cyril Wick, CEO di blue Entertainment, aggiunge: «Anche i nostri clienti potranno ancora una volta rendersi soddisfatti che tramite di noi usufruiscono della possibilità di continuare a godersi il calcio di massimo livello con la migliore risoluzione d’immagine a disposizione. blue Sport rimane la Home of Football in Svizzera».

Un'offerta consolidata per i tifosi

È dal 2018 che blue Sport trasferisce in maniera diretta a tutti i nostri tifosi in Svizzera quello che viene definito come il fascino totale della UEFA Champions League: una copertura in diretta, emozionante e completa su tutte le piattaforme.

Anche dopo il 2027, i telespettatori potranno gustarsi un calcio di prima classe e un’esperienza sportiva interattiva, a casa o in viaggio, ovunque desiderino vivere quelli che sono i migliori momenti calcistici.

Poiché in Svizzera blue Sport è disponibile per tutti tramite App blue TV, questo indipendentemente dall’operatore utilizzato.

In futuro i diritti TV della UEFA Europa League e della UEFA Conference League saranno invece proposti da altre compagnie.

Maggiori informazioni inerenti il pacchetto blue Sport su: www.blueplus.ch/sport

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