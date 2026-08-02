La la CONCACAF ha ulteriormente aumentato la pressione sul presidente della FIFA Gianni Infantino con una dichiarazione dai toni molto duri.

L’accordo con gli investitori originariamente previsto dalla FIFA sarebbe «un sintomo di una leadership che ha smesso di mettere il calcio al primo posto», ha dichiarato in un comunicato.

I 41 membri hanno accolto con favore il ritiro del progetto proposto, ma non considerano affatto chiusa la questione.

«Questo recente atto unilaterale e scandaloso, che testimonia una cattiva gestione e una mancanza di leadership, si inserisce in una serie di passi falsi e comportamenti simili. È indispensabile un'analisi approfondita di questa presidenza».

«Lo sport non deve esser nelle mani d'una sola persona»

Già in precedenza la UEFA aveva chiesto con toni severi che venisse condotta un’indagine di questo tipo.

«Deve essere approfondita ed esaustiva. Nessuna ipotesi deve essere esclusa a priori», si leggeva in un comunicato. «Dobbiamo individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia».

La CONCACAF ha elogiato l’azione decisa intrapresa dalle federazioni contro i piani della FIFA.

«L’unità dimostrata questa settimana dalle nostre federazioni affiliate ha confermato che, quando il coraggio, l’integrità e una leadership solida sono in primo piano, lo sport rimane dove deve stare – nelle mani del calcio – e non nelle mani di una singola persona», si legge in un messaggio rivolto a Infantino. «Siamo tutti semplicemente amministratori al servizio di un gioco che appartiene a tutti noi».

Il ritiro del progetto

I piani della FIFA sotto la guida di Infantino prevedevano di incassare una somma miliardaria grazie alla potenziale vendita di una parte dei propri diritti commerciali, ad esempio quelli relativi ai Mondiali.

Per l’attuazione di tale progetto, la FIFA intendeva costituire la FIFA Forward Enterprise (FFE). Nella notte tra venerdì e sabato aveva abbandonato tali piani a seguito della massiccia opposizione, tra l’altro, delle federazioni continentali.