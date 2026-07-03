Quando un millimetro è di troppo
La Croazia aveva segnato, ma il pallone Trionda ha detto di no a Modric e Co. Ronaldo ringrazia
AP The Canadian Press
Il pallone dei Mondiali del 2026, commercializzato da Adidas come «Trionda», contiene una tecnologia a microchip in grado di rilevare qualsiasi tocco da parte di un giocatore, ed è stato usato per annullare il gol del pareggio della Croazia nei minuti finali e consentire al Portogallo di qualificarsi per affrontare la Spagna.
Hai fretta? blue News riassume per te
- La partita tra Portogallo e Croazia, tra Ronaldo e Modric, è stata vinta dai lusitani per 2 a 1.
- Sul risultato di 2 a 1, al 103esimo, il croato Gvardiol ha insaccato il pallone alle spalle di Diogo Costa.
- L'esultanza della Croazia è però stata smorzata dalla nuova tecnologia.
- Il pallone che incorpora la tecnologia Snicko ha stabilito che l'attaccante croato Igor Matanovic ha sfiorato il pallone prima che questo rimbalzasse sul difensore portoghese Renato Veiga. Rete annullata per fuorigioco e croati a casa.
- Il Portogallo se la vedrà agli ottavi contro la Spagna.
- Nella parte finale dell'articolo vi spieghiamo come funziona il Trionda
La nazionale portoghese di Cristiano Ronaldo si è qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali anche grazie all'aiuto di Snicko, il pallone dei Mondiali del 2026, commercializzato da Adidas come «Trionda», che incorpora una tecnologia a microchip in grado di rilevare qualsiasi contatto da parte di un giocatore.
L'ufficiale VAR dei Mondiali che supervisionava la partita Portogallo-Croazia ha utilizzato lo Snickometer, che sfrutta le onde sonore prodotte dal microchip del pallone, per annullare il potenziale gol del pareggio di Josko Gvardiol al 103° minuto per la Croazia.
Anulado !! Offside así lo decreta el VAR #Portugal 2-1 #Croacia🇭🇷 pic.twitter.com/KYhgs0x7ab— Pablo Viruega (@PabloViruega) July 3, 2026
Usando la tecnologia resa possibile dal chip contenuto nel pallone, il VAR ha stabilito che l'attaccante croato Igor Matanovic ha sfiorato il pallone prima che questo rimbalzasse sul difensore portoghese Renato Veiga durante i frenetici minuti di recupero. Rete annullata per fuorigioco.
Il gioco è proseguito poi per qualche altro istante prima del fischio finale, che ha proiettato il Portogallo agli ottavi di finale, dove se la vedrà contro la Spagna, in un derby iberico da sballo.
Il cricket lo adotta dagli anni '90
Come ricorda il «The Mirror» la tecnologia Snicko è diventata un elemento imprescindibile nel cricket da quando è stata sviluppata da un inventore inglese negli anni '90.
Il sistema, in una versione simile, è già stato usato a livello internazionale a partire dalla Coppa del Mondo del 2022, ma ha raggiunto la notorietà nelle trasmissioni televisive nel 2026.
Come funziona Trionda?
Trionda, che dev'essere ricaricato come uno smartphone, integra la tecnologia Connected Ball, sviluppata da Adidas in collaborazione con Kinexon e Fifa, che trasmette dati su accelerazione, rotazione e traiettoria del pallone 500 volte al secondo (ogni 2 millisecondi).
I dati inviati dalla palla vengono analizzati in tempo reale e confrontati nella sala VAR con quelli generati da 16 telecamere di tracciamento installate nello stadio.
Queste telecamere rilevano la posizione della sfera 50 volte al secondo e monitorano 29 punti di riferimento sul corpo di ogni calciatore.
È poi l'Intelligenza Artificiale ad elaborare questa grande quantità di dati, producendo automaticamente avvisi per i guardalinee e i VAR.
Pur lasciando sempre all’arbitro la decisione finale, come dimostra la scelta di Eskas di rivedere l’azione della Croazia al monitor, l’introduzione dello Snickometer ha ridotto al minimo gli errori legati ai tempi di reazione.
In un mondo che corre, anche il calcio oggi si gioca sulla frazione di secondo e sul quel millimetro - che l'occhio umano mai potrà vedere -, per determinare l’esito di un’intera competizione.
Ronaldo e compagni ringraziano.