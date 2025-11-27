  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Durante YB-Aston Villa La cronologia dell'escalation nel settore di trasferta dello Young Boys

Andreas Lunghi

27.11.2025

I teppisti dell'YB si scontrano con la polizia allo stadio.
I teppisti dell'YB si scontrano con la polizia allo stadio.
KEYSTONE

In occasione della trasferta dell'Aston Villa a Birmingham, i tifosi dell'YB si sono scontrati con la polizia all'interno dello stadio. La causa scatenante è stata la celebrazione del gol di Donyell Malen davanti al blocco degli ospiti. Ecco la cronologia degli eventi.

Redazione blue Sport

27.11.2025, 20:42

Europa League. Young Boys sconfitti 2-1 a Villa Park: doppietta di Malen e rimonta sfiorata

Europa LeagueYoung Boys sconfitti 2-1 a Villa Park: doppietta di Malen e rimonta sfiorata

Malen festeggia il gol iniziale davanti al settore degli ospiti

Al 27esimo minuto al Villa Park, Donyell Malen porta l'Aston Villa in vantaggio. Corre verso la bandierina del calcio d'angolo e festeggia il gol. Subito dopo volano i bicchieri.

L'olandese ha scelto l'angolo dove si sono presenti i tifosi dell'YB. L'esultanza del 26enne non viene però apprezzata dai bernesi. Viene colpito alla testa da un oggetto e subisce una piccola ferita.

Malen segna e i tifosi dell'YB reagiscono male

Malen segna e i tifosi dell'YB reagiscono male

27.11.2025

Malen segna una doppietta e festeggia di nuovo davanti ai fan bernesi

Al 42esimo minuto l'olandese si fa strada tra la difesa dell'YB e segna la sua seconda rete della serata. Corre di nuovo davanti al blocco degli ospiti ed esulta provocatoriamente. Volano di nuovo bicchieri e insulti.

Malen raddoppia al 42esimo!

Malen raddoppia al 42esimo!

27.11.2025

Benito cerca di mediare, poi volano i pugni

Il capitano dell'YB Loris Benito si mette di fronte ai propri sostenitori per calmarli, senza successo. La polizia interviene e si scontra con alcuni teppisti dell'YB.

Alcuni di loro vengono tolti dal settore e portati via dallo stadio.

La situazione degenera a Birmingham: i tifosi dello Young Boys vengono portati fuori dallo stadio

La situazione degenera a Birmingham: i tifosi dello Young Boys vengono portati fuori dallo stadio

27.11.2025

I più letti

Dopo la sconfitta di Madrid Marotta dà piena fiducia a Sommer, Chivu affonda nella sua dipendenza
Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
Una valanga cade in una stazione sciistica tirolese, ecco il video degli sciatori in fuga
Il Basilea va in pausa sotto di due reti. Il 2-0 è una perla di Karetsas

Altre notizie

Hockey. Zugo vittorioso sul Ginevra

HockeyZugo vittorioso sul Ginevra

Europa League. Al 57esimo Otele riapre la partita! Il Basilea cerca il pareggio a Genk

Europa LeagueAl 57esimo Otele riapre la partita! Il Basilea cerca il pareggio a Genk

Verso i Mondiali. Sconfitta amara per la Svizzera del basket alla prima partecipazione alle qualificazioni

Verso i MondialiSconfitta amara per la Svizzera del basket alla prima partecipazione alle qualificazioni

Super G. Odermatt conquista la prima gara veloce di Copper Mountain

Super GOdermatt conquista la prima gara veloce di Copper Mountain

Pallamano. La Svizzera domina alla sua prima partecipazione ai Mondiali femminili

PallamanoLa Svizzera domina alla sua prima partecipazione ai Mondiali femminili

Calcio. Il Portogallo è campione del mondo under 17

CalcioIl Portogallo è campione del mondo under 17

Video

Al 57esimo colpisce Otele! Sfida riaccesa

Al 57esimo colpisce Otele! Sfida riaccesa

27.11.2025

Karetsas spettacolare per il 2-0

Karetsas spettacolare per il 2-0

27.11.2025

Hyeongyu Oh sblocca il punteggio a Genk

Hyeongyu Oh sblocca il punteggio a Genk

27.11.2025

Lech Poznań – Losanna 2:0

Lech Poznań – Losanna 2:0

UEFA Conference League | Matchday 4 | Saison 25/26

27.11.2025

Al 57esimo colpisce Otele! Sfida riaccesa

Al 57esimo colpisce Otele! Sfida riaccesa

Karetsas spettacolare per il 2-0

Karetsas spettacolare per il 2-0

Hyeongyu Oh sblocca il punteggio a Genk

Hyeongyu Oh sblocca il punteggio a Genk

Lech Poznań – Losanna 2:0

Lech Poznań – Losanna 2:0

Più video