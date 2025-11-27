I teppisti dell'YB si scontrano con la polizia allo stadio. KEYSTONE

In occasione della trasferta dell'Aston Villa a Birmingham, i tifosi dell'YB si sono scontrati con la polizia all'interno dello stadio. La causa scatenante è stata la celebrazione del gol di Donyell Malen davanti al blocco degli ospiti. Ecco la cronologia degli eventi.

Redazione blue Sport Andreas Lunghi

Malen festeggia il gol iniziale davanti al settore degli ospiti

Al 27esimo minuto al Villa Park, Donyell Malen porta l'Aston Villa in vantaggio. Corre verso la bandierina del calcio d'angolo e festeggia il gol. Subito dopo volano i bicchieri.

L'olandese ha scelto l'angolo dove si sono presenti i tifosi dell'YB. L'esultanza del 26enne non viene però apprezzata dai bernesi. Viene colpito alla testa da un oggetto e subisce una piccola ferita.

Malen segna e i tifosi dell'YB reagiscono male 27.11.2025

Malen segna una doppietta e festeggia di nuovo davanti ai fan bernesi

Al 42esimo minuto l'olandese si fa strada tra la difesa dell'YB e segna la sua seconda rete della serata. Corre di nuovo davanti al blocco degli ospiti ed esulta provocatoriamente. Volano di nuovo bicchieri e insulti.

Malen raddoppia al 42esimo! 27.11.2025

Benito cerca di mediare, poi volano i pugni

Il capitano dell'YB Loris Benito si mette di fronte ai propri sostenitori per calmarli, senza successo. La polizia interviene e si scontra con alcuni teppisti dell'YB.

Alcuni di loro vengono tolti dal settore e portati via dallo stadio.