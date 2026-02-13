Hai fretta? blue News riassume per te Folarin Balogun sarà a disposizione della nazionale statunitense negli ottavi di finale dei Mondiali contro il Belgio, nonostante la squalifica per cartellino rosso.

Thierry Henry critica la decisione della FIFA. Secondo la leggenda del calcio francese, il cartellino rosso era ingiustificato, ma resta discutibile la tempistica della decisione.

Anche Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic, Thomas Tuchel e alcuni politici belgi hanno preso posizione. L'ex presidente della FIFA Sepp Blatter ha dichiarato: «Il calcio non deve mai diventare un terreno di gioco del potere politico».

Folarin Balogun potrà giocare negli ottavi di finale contro il Belgio nonostante la squalifica per cartellino rosso. L'attaccante statunitense era stato espulso nel primo turno della fase a eliminazione diretta contro la Bosnia.

La decisione aveva già fatto discutere: l'attaccante statunitense aveva colpito un avversario alla caviglia con forza, ma in modo involontario e nel corso dell'azione.

Ora è al centro delle polemiche anche la decisione della FIFA di concedergli comunque l'idoneità a giocare. Si mormora che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump possa aver avuto un ruolo nella vicenda.

Mentre il commissario tecnico degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, parla di una decisione «fantastica», Wayne Rooney è di tutt'altro avviso. La leggenda del calcio inglese critica duramente il presidente della FIFA, Gianni Infantino.

Wayne Rooney

Il 120 volte nazionale inglese afferma: «Annullare il cartellino rosso sarebbe probabilmente la decisione giusta. Ma concedergli la sospensione condizionale della squalifica è una vergogna. Infantino dovrebbe vergognarsi. Così si mette in discussione il fair play. È sbagliato sotto ogni punto di vista».

«La decisione è sbagliata sotto tutti i punti di vista» Wayne Rooney Opinionista televisivo con 120 presenze con la maglia della Nazionale inglese

Wayne Rooney critica aspramente Gianni Infantino dopo la decisione su Balogun. (Foto d'archivio) Agenzia per la protezione dell'ambiente

Thierry Henry

L'ex giocatore della Nazionale francese ha dichiarato a Fox Sports: «Non credo che fosse un cartellino rosso. Non l'ha fatto apposta. Ma per il Belgio questa decisione cambia tutto nella fase di preparazione. La decisione è sì giusta, ma perché arriva così tardi?».

Yannick Bolasie

L'ex giocatore della nazionale congolese azzarda un paragone su «X»: «Dico solo questo: se fosse successo durante la Coppa d’Africa (AFCON) e un giocatore avesse potuto continuare a giocare dopo un cartellino rosso, lo sdegno sarebbe stato enorme e le assurdità che si sarebbero dette al riguardo sarebbero state quasi insopportabili».

Sepp Blatter

L'ex presidente della FIFA scrive su X: «I cartellini rossi non vengono revocati con telefonate politiche. Vengono revocati sulla base di regole, prove e decisioni di organi indipendenti. Se un presidente degli Stati Uniti interviene presso il presidente della FIFA e un giocatore viene improvvisamente scagionato poco prima di una partita a eliminazione diretta dei Mondiali, allora sorge spontanea una domanda: Quo vadis, FIFA? Il calcio non deve mai diventare un terreno di gioco del potere politico».

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Rudi Garcia

Il commissario tecnico del Belgio: «Non sapevo che il 5 luglio (il giorno della decisione della FIFA, ndr) fosse in realtà il 1° aprile. È stata una scoperta per me.

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La Federazione calcistica belga

«L'RBFA si dice stupita dalla decisione della FIFA di dichiarare Folarin Balogun idoneo a giocare la partita tra Stati Uniti e Belgio, nonostante la squalifica. A nostro avviso, questa decisione è in contrasto con il regolamento dei Mondiali, secondo cui un cartellino rosso comporta automaticamente una squalifica per la partita successiva. Per tutelare i diritti di tutte le squadre e i principi del fair play, stiamo ora valutando tutte le opzioni possibili».

Thomas Tuchel

Il commissario tecnico dell'Inghilterra afferma: «Voglio essere molto chiaro: secondo me non era cartellino rosso. Ma è intervenuto il VAR. Tre addetti al VAR e l'arbitro hanno rivisto l'azione e hanno ritenuto che fosse da rosso. A quel punto una decisione era stata presa.»

«Chi può ribaltarla, quando e su quale base? Fin dove si può arrivare? Per me è semplicemente strano. Vogliamo solo che ci sia coerenza nelle decisioni. Dobbiamo forse presentare ricorso ogni volta che un cartellino giallo non è davvero da giallo? Si potrebbe discutere all'infinito. Dove inizia e dove finisce?».

Stale Solbakken

L'allenatore della Norvegia afferma: «È una pessima, pessima, pessima decisione della FIFA, che danneggerà i Mondiali. Mi dispiace anche per gli Stati Uniti. Se vincono, questa vicenda continuerà a far discutere. Non fa bene allo sport. E il prossimo cartellino rosso? Cosa succederà allora? In futuro ci sarà forse un organo che annullerà semplicemente cartellini di questo tipo?».

«È una pessima, pessima, pessima decisione» Stale Solbakken Allenatore della nazionale norvegese

Mauricio Pochettino

Il commissario tecnico della nazionale statunitense: «È una decisione fantastica, non solo per noi, ma per il calcio in generale. Il 99,9% delle persone ritiene che sia stato un cartellino rosso ingiusto».

Zlatan Ibrahimović

L'ex nazionale svedese afferma a «Fox Sports»: «Sono felice per gli Stati Uniti. Non avrebbe mai dovuto ricevere il cartellino rosso. Certo, la decisione avrebbe dovuto essere presa più rapidamente. Ma sono contento per gli Stati Uniti. La squadra ha disputato un grande torneo, mentre «Balo» è stato semplicemente straordinario».

Gary Neveille

L'ex nazionale inglese afferma a «ITV»: «È assolutamente inaccettabile. Non ritenevo che fosse un cartellino rosso e penso che dovrebbe esistere una procedura per annullarlo. Ma se questa procedura non esiste e la FIFA decide poi, di punto in bianco, di consentire a un giocatore di continuare a giocare, allora le regole devono essere uguali per tutti. Se fossi il Belgio, sarei furioso».

Gary Neville critica la decisione della FIFA di far giocare Balogun. (Foto d'archivio) Agenzia per la protezione dell'ambiente

Oliver Brown

Il caporedattore sportivo del «Telegraph» afferma: «Come se non fosse già abbastanza sorprendente che Gianni Infantino sia stato ospite nello Studio Ovale più spesso di Sir Keir Starmer, primo ministro del Regno Unito, ora si aggiunge anche una decisione sui Mondiali talmente carica di sottintesi politici da lasciare senza fiato».

Jacqueline Galant

La politica belga scrive su X: «La vera forza si dimostra vincendo con correttezza e rispettando tutte le regole. È proprio quello che farà domani il Belgio. Forza, Diavoli Rossi! Più che mai, l'intero Paese è con voi».

Yvan Verougstraete

Il membro del Parlamento europeo scrive su X: «È sorprendente come un cartellino rosso diventi improvvisamente "ingiusto" non appena interviene Trump... La FIFA deve difendere l'equità e non dare l'impressione di cedere a pressioni politiche».

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