Lise Klaveness
Imago
Tramite le parole della propria presidente Lise Klaveness, la Federcalcio norvegese ha sfiduciato pubblicamente Gianni Infantino e ne chiederà ufficialmente le dimissioni.
L'ex calciatrice ha denunciato la mancanza di etica da parte dello svizzero sia nello scandalo della privatizzazione dei Mondiali, che nell'assegnazione del «Premio per la pace FIFA» a Donald Trump.
La Federazione scandinava sarà la prima ad esortare il capo della FIFA a rinunciare alla propria posizione.
Tuttavia, Infantino può godere del sostegno della Federcalcio africana e di quelle messicana ed argentina.