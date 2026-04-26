Prima il Lugano sabato, poi il San Gallo domenica.
Il Thun e i suoi tifosi dovranno aspettare un’altra settimana per far partire la festa per il primo titolo di campione svizzero.
La certezza matematica che consacra l’impresa sportiva della squadra di Lustrinelli non è ancora arrivata: quando mancano quattro partite, il San Gallo si è portato a 11 lunghezze dai bernesi grazie a Okoroji, autore del definitivo 2-1 sull'YB al 92’.
Tre punti importanti per la battaglia al secondo posto, con il Lugano che è di nuovo tornato a tre lunghezze dai biancoverdi.