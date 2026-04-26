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Super League La festa del Thun è rimandata, il San Gallo vince a Berna

Swisstxt

26.4.2026 - 18:43

YB – San Gallo 1:2

YB – San Gallo 1:2

Super League | 34° turno | stagione 25/26

26.04.2026

Prima il Lugano sabato, poi il San Gallo domenica.

SwissTXT

26.04.2026, 18:43

26.04.2026, 19:02

Il Thun e i suoi tifosi dovranno aspettare un’altra settimana per far partire la festa per il primo titolo di campione svizzero.

La certezza matematica che consacra l’impresa sportiva della squadra di Lustrinelli non è ancora arrivata: quando mancano quattro partite, il San Gallo si è portato a 11 lunghezze dai bernesi grazie a Okoroji, autore del definitivo 2-1 sull'YB al 92’.

Tre punti importanti per la battaglia al secondo posto, con il Lugano che è di nuovo tornato a tre lunghezze dai biancoverdi.

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