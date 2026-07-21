Gli scontri avvenuti dopo la sconfitta dell’Argentina contro la Spagna nella finale dei Mondiali potrebbero avere conseguenze. La FIFA ha infatti aperto un’indagine in seguito alle scene spiacevoli che hanno coinvolto alcuni membri dell’Albiceleste.

La Commissione disciplinare della FIFA dovrebbe adottare dei provvedimenti, secondo quanto riportato in un comunicato citato da diversi media internazionali, tra cui l’agenzia di stampa AP e l’emittente britannica Sky.

Al termine dei tempi supplementari, l’argentino Leandro Paredes si è reso protagonista di un gesto violento. Nel corso di una colluttazione, il centrocampista ha afferrato lo spagnolo Gavi per la maglia, lo ha colpito al volto con una mano e lo ha spinto a terra. Poco prima aveva inoltre strattonato Eric Garcia.

Per questi episodi, Paredes è stato espulso.

Il giocatore, che aveva già rischiato il cartellino rosso durante la partita, non è stato citato esplicitamente nel comunicato.

Secondo quanto riferito dai media, l’indagine potrebbe riguardare anche Nahuel Molina e il vice allenatore Roberto Ayala, per eventuali comportamenti scorretti.