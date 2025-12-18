KEYSTONE

In seguito alle tante critiche da parte dei tifosi internazionali, la FIFA ha fatto un piccolo dietrofront sui prezzi dei biglietti per i prossimi Mondiali di calcio.

Hai fretta? blue News riassume per te La FIFA ha garantito una serie di biglietti al costo fisso di 60 dollari (circa 48 franchi) per ogni partita del torneo della prossima estate.

Si tratta del 10% dei biglietti che verranno distribuiti a ciascuna Nazione partecipante al torneo.

Infantino e la sua organizzazione reagiscono così alle tante critiche giunte da tifosi di tutto il mondo.

«La nuova categoria «Tifosi» sarà disponibile al prezzo fisso di 60 USD a biglietto per ciascuna delle 104 partite, finale inclusa.

I biglietti della categoria «Tifosi» saranno assegnati specificamente ai tifosi delle squadre qualificate», scrive la stessa FIFA in un comunicato ufficiale. Mostra di più

Saranno assegnati alle federazioni affiliate partecipanti, per poi essere venduti ai membri.

Una piccola vittoria dei tifosi

Si tratterà di circa il 10% dei biglietti che verranno distribuiti a ciascuna Nazione e, sebbene le cifre saranno relativamente ridotte, rappresenta comunque un chiaro cambiamento di politica e una piccola vittoria per i tifosi.

La FIFA ha discusso con le principali parti interessate, comprese le Federazioni calcistiche competenti, e ha ora agito in risposta alle reazioni negative.

New ticket pricing tier introduced for fans of qualified teams at FIFA World Cup 2026™



🎟️ Supporter Entry Tier tickets set at USD 60 each and available for all 104 matches



🎟️ Initiative designed to further support travelling fans following their national teams across the… pic.twitter.com/QGfzdLgSR2 — FIFA Media (@fifamedia) December 16, 2025

Prezzi saliti alle stelle

Diversi tifosi si sono trovati prezzi superiori ai 200 franchi per la partita d'esordio delle proprie Nazionali e oltre 4'000 per un posto in finale di Coppa del Mondo.

Come abbiamo già riportato alcune settimane fa, i prezzi continuano a salire visto il permesso concesso dalla FIFA stessa per la rivendita dei biglietti, con qualcuno che ha offerto il suo per la finale per un milione di dollari.

Per la FIFA rispettano il valore di mercato

Si tratta di un aumento enorme rispetto all'ultima Coppa del Mondo, con i tifosi che insistono sul fatto di non potersi permettere di andare negli Stati Uniti.

La FIFA ha dichiarato che i biglietti per i principali eventi sportivi e pop negli Stati Uniti sono più costosi e i prezzi riflettono il valore di mercato.

Ma i gruppi di tifosi e le proteste hanno ora indotto la FIFA a riconsiderare la situazione, con la decisione di scrivere a tutte le associazioni affiliate partecipanti per informarle del cambiamento.

Le parole della FIFA

Nella comunicato del governo mondiale del calcio si legge:

«Con la domanda nella fase di vendita attuale che ha raggiunto i 20 milioni di richieste di biglietti, la FIFA ha confermato che i tifosi delle nazionali qualificate per la Coppa del Mondo FIFA 2026™ potranno beneficiare di una fascia di prezzo dedicata per i biglietti, pensata per rendere più conveniente seguire le loro squadre sul palcoscenico più importante del calcio».

«La nuova categoria «Tifosi» sarà disponibile al prezzo fisso di 60 USD a biglietto per ciascuna delle 104 partite, finale inclusa. I biglietti della categoria «Tifosi» saranno assegnati specificamente ai tifosi delle squadre qualificate, con il processo di selezione e distribuzione gestito individualmente dalle Associazioni Membri Partecipanti (PMA)».

«Ogni PMA definirà i propri criteri di ammissibilità e la propria procedura di candidatura. È richiesto alle PMA di garantire che questi biglietti siano assegnati specificamente ai tifosi più fedeli, strettamente legati alle proprie squadre nazionali».

«Forse un giorno il calcio vivrà una rivoluzione...»

Le critiche verso la FIFA continuano, comunque, anche feroci, come scrive Marine Hyde sul «Guardian».

«Forse un giorno il calcio vivrà una sorta di rivoluzione, in cui orde di persone infinitamente oppresse che in realtà amano questo sport assaltaranno il palazzo di Infantino a Zurigo e saccheggeranno tutti i preziosi doni di provenienza oscura. Ma non accadrà presto, a meno che uno o più grandi mercati del calcio non si diano una mossa e si ritirino».

Infantino a la FIFA hanno cercato così di compiacere in parte i tifosi, concedendo loro una caramella, mentre il prezzo di tutti gli altri articoli del negozio rimangono e diventano sempre più inaccessibili.