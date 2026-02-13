Hai fretta? blue News riassume per te La FIFA vuole creare una nuova società per gestire i diritti commerciali dei propri tornei e venderne circa il 20% a investitori privati, con un'operazione valutata 20 miliardi di dollari.

La UEFA attacca duramente il progetto, sostenendo che «il calcio non è in vendita» e criticando la mancanza di trasparenza sull'ingresso di capitali privati.

Nel progetto sono coinvolte persone della cerchia familiare del presidente statunitense Donald Trump.

L'operazione potrebbe avere conseguenze importanti, tra cui una maggiore pressione per ampliare i Mondiali o disputarli più spesso e un possibile nuovo ruolo per Gianni Infantino dopo la presidenza della FIFA. Riepilogo creato con

La FIFA sta suscitando nuovo scalpore con i suoi piani per un accordo miliardario sui diritti dei propri tornei di calcio.

La federazione mondiale intende vendere a investitori privati una quota dei diritti commerciali delle proprie competizioni, ricavandone oltre quattro miliardi di dollari, come ha reso noto.

Anche i futuri Campionati del mondo dovrebbero essere organizzati sotto l'egida di una nuova società, di cui la FIFA manterrebbe la maggioranza.

Dura presa di posizione dell'UEFA

L'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee (UEFA) ha reagito con dure critiche alle prime indiscrezioni riportate dai media sul progetto, confermato poco dopo dalla FIFA.

«Si sta superando un limite che le istituzioni responsabili del calcio non dovrebbero mai oltrepassare», ha dichiarato l'UEFA, sottolineando di prendere la questione molto sul serio.

«L'anima e la gestione del calcio non sono una merce, tanto meno in presenza di una totale mancanza di trasparenza su chi ne tragga profitto dal punto di vista finanziario. Nessuno di noi è proprietario del calcio. Il calcio non è in vendita alla FIFA», si legge inoltre nella dichiarazione dell'UEFA.

Più partecipanti, cadenza più frequente?

Secondo quanto riferito dalla FIFA, gli investitori privati dovrebbero poter acquisire circa il 20% delle quote della nuova società FFE, controllata dalla federazione mondiale, il cui valore è stato inizialmente stimato in 20 miliardi di dollari.

L'FFE raggrupperà i diritti commerciali delle competizioni FIFA, tra cui i Mondiali maschili e femminili e il Mondiale per club.

Secondo un articolo pubblicato dal «Times», un accordo di questo tipo potrebbe aumentare la pressione affinché il numero delle squadre partecipanti ai Mondiali venga ulteriormente ampliato oppure affinché la competizione si disputi con maggiore frequenza rispetto al passato.

La FIFA rimarrebbe azionista di maggioranza della società e, secondo quanto da essa stessa dichiarato, continuerebbe a detenere il controllo sul calendario delle partite e sui regolamenti.

Anche tutte le 211 federazioni affiliate alla FIFA dovrebbero ricevere quote minori della società, che potrebbero decidere di mantenere oppure vendere.

I collaboratori di Trump come intermediari?

Secondo l'articolo del «Times», che cita diverse fonti informate sul possibile accordo, nei piani sarebbero coinvolte anche persone vicine all'amministrazione statunitense di Donald Trump.

Il progetto d'investimento sarebbe in preparazione già da diversi mesi e dovrebbe ancora essere approvato, secondo quanto riportato dal «Financial Times».

Sempre secondo il quotidiano, l'investitore tecnologico Joshua Kushner, il cui fratello Jared è sposato con Ivanka Trump, starebbe conducendo le trattative per guidare l'operazione attraverso il suo fondo Thrive Eternal.

Un portavoce della FIFA ha confermato che è previsto che Thrive assuma la guida del gruppo di investitori. Sempre secondo il portavoce, la FIFA sta collaborando con la banca d'investimenti JPMorgan per la realizzazione del progetto.

Un nuovo ruolo per Infantino?

Un accordo di questo tipo potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro ruolo di Gianni Infantino all'interno della FIFA. Se il modello venisse attuato, il 56enne potrebbe assumere la guida della nuova società in qualità di commissario o amministratore delegato al termine del suo ultimo mandato da presidente della FIFA, previsto per il 2031.

Tuttavia, secondo un portavoce della federazione mondiale, la possibilità che Infantino ricopra tale incarico non è mai stata oggetto di discussione.

Il presidente della FIFA e l'amministrazione della federazione dovrebbero comunque, qualora il progetto venisse approvato, assumere ruoli di primo piano nella nuova entità per mantenere il controllo su ogni società controllata, in conformità con lo statuto della federazione mondiale.

Infantino aveva già perseguito progetti simili nel 2018, quando puntava a un accordo miliardario con la partecipazione di investitori sauditi per il Mondiale per club e una Nations League mondiale.

Ma quell'operazione non ottenne un sostegno sufficiente all'interno della FIFA e non andò in porto.