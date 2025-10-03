«La FIFA non può risolvere problemi geopolitici», ha detto nel suo discorso d'apertura il presidente Gianni Infantino. KEYSTONE

Nessuna sanzione nei confronti di Israele.

SwissTXT Swisstxt

È questo quanto emerso durante il consiglio FIFA di Zurigo di giovedì e che smentisce dunque alcune voci che ne paventavano un’esclusione per quanto sta avvenendo a Gaza.

Il presidente Gianni Infantino nel suo discorso d’apertura ha affermato che «la FIFA non può risolvere problemi geopolitici, ma può promuovere il calcio in tutto il mondo sfruttandone i valori unificanti e umanitari».

È sempre di queste ore la notizia che gli USA hanno negato l'accesso ai rappresentati della Federazione iraniana per il sorteggio dei Mondiali 2026.