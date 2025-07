Fabian Ruiz KEY

Ha avuto poca storia la seconda semifinale del Mondiale per Club, disputata come la prima al MetLife Stadium nel New Jersey.

Il PSG si è imposto nell’attesa sfida tra le due ultime vincitrici della Champions League con il Real Madrid con un chiaro 4-0. Un risultato messo al sicuro già nei primi 24’ con Fabian Luiz (doppietta) e Dembélé che hanno approfittato delle maglie difensive larghe degli spagnoli. Luis Enrique ha così vinto nettamente il duello tutto spagnolo delle panchine con Xabi Alonso, e ora in finale proverà a mettere sotto anche il Chelsea per alzare il 4o trofeo del 2025.