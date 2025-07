La finlandese Heroum prende in giro Alisha Lehmann 10.07.2025

Per niente simpatica! La centrocampista finlandese Nora Heroum nomina freddamente Alisha Lehmann per l'ultimo posto nel suo «Blind Ranking» dell'UEFA.

Redazione blue Sport Michael Wegmann

Hai fretta? blue News riassume per te Nora Heroum ha partecipato al gioco social «Blind Ranking» dell'UEFA, dove ha dovuto classificare diverse calciatrici degli Europei senza conoscere in anticipo tutti i nomi.

La centrocampista finlandese ha posizionato Alisha Lehmann all'ultimo posto (10°), affermando di averci giocato contro in Italia e lasciando intendere di ritenerla la meno forte della lista.

Né Lehmann né Heroum hanno ancora disputato un minuto agli Europei, ma la dichiarazione della finlandese ha sollevato curiosità e un possibile desiderio di rivalsa sul campo. Mostra di più

Nora Heroum partecipa al popolare format di social media «Blind Ranking» per l'UEFA.

La centrocampista finlandese riceve una lista di giocatrici del Campionato Europeo, a caso, e deve classificarle in base alla loro classe. Naturalmente, senza sapere quali giocatrici sono ancora disponibili per la selezione in seguito.

«Ho giocato contro Alisha Lehmann in Italia...»

Stina Blackstenius viene nominata prima, mentre Heroum mette la svedese al secondo posto. In altre parole: difficilmente si può fare meglio, peggio è facile.

Il nome successivo è quello di Alisha Lehmann. Heroum dice: «Alisha Lehmann, ho giocato contro di lei in Italia. La metto al decimo posto». Quindi l'ultimo posto, anche se tutte le altre posizioni, tranne la seconda, sarebbero ancora disponibili.

Per la trentenne finlandese sembra chiaro: non c'è nessuno di più debole di Alisha Lehmann. Perché la scala termina al 10° posto.

Lehmann e Heroum non hanno ancora giocato un minuto

Piuttosto sfacciata! Alisha Lehmann farà ricredere la finlandese sul campo dello Stade de Genève?

Probailmente saranno le comagne di squadra a doverla vendicare, visto che l'attaccante della Juventus non è scesa in campo né contro la Norvegia né contro l'Islanda.

Anche Heroum non ha ancora giocato nemmeno un minuto agli Europei.