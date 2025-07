La Finlandia sorprende l'Islanda. Keystone

La Finlandia vince la prima sfida del girone della Svizzera approfittando dell’espulsione di Antonsdottir e supera l’Islanda 1-0.

SwissTXT - La redazione fon

In attesa della cerimonia d'apertura ufficiale - prevista prima della partita tra la Svizzera padrona di casa e la Norvegia - gli Europei femminili hanno preso il via con il confronto nordico tra Islanda e Finlandia, le altre due squadre del girone elvetico. A spuntarla sono state le finlandesi, vittoriose per 1-0.

Dopo un primo tempo intenso e bilanciato, ricco di occasioni su entrambi i fronti, la svolta è arrivata al 58esimo, quando Antonsdottir dell'Islanda è stata espulsa per doppia ammonizione.

Forte della superiorità numerica, la Finlandia ha sbloccato il risultato 12 minuti più tardi con un pregevole tiro a effetto di Kosola.

Da lì in poi, la squadra del tecnico Saloranta ha controllato il vantaggio senza esporsi, mentre l'Islanda ha tentato il tutto per tutto con tiri dalla distanza, ben neutralizzati dalla portiera Koivunen.