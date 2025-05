Palladino: «Abbiamo le armi per mettere il Betis in difficoltà»

Raffaele Palladino in conferenza stampa. Keystone

In conferenza stampa il Mister della Viola Raffaele Palladino non ha voluto sbilanciarsi su chi giocherà davanti: «Deciderò all'ultimo se schierare Moise Kean dall'inizio o a gara in corso. Lui sta bene, è sereno, carico e pronto per giocare».

«Da quando è rientrato ha svolto due allenamenti con la squadra, però in questo periodo abbiamo molte partite e dovrò scegliere la soluzione migliore», il centravanti era rientrato martedì, dopo una settimana di permesso, in cui è stato in Francia a causa di problemi familiari.

«Dobbiamo essere orgogliosi del percorso fatto e stiamo vivendo questo momento con grande consapevolezza e felicità», ha proseguito il tecnico.

«Dobbiamo andare in campo sapendo di avere le nostre armi per metterli in difficoltà - ha spiegato - vogliamo fare un ottimo risultato e passare il turno, considerando che poi avremo il ritorno in casa».

«È bello giocarsi una semifinale in uno stadio così bello e contro una squadra forte. Arriveranno poi qui a Siviglia tanti tifosi da Firenze e per noi è una spinta in più», ha concluso il 41enne.