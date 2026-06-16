I transalpini hanno battuto per 3-1 il Senegal a New York. Lenti, fumosi e spenti nel primo tempo, concluso con soli 0,02 gol attesi, i Bleus hanno cambiato marcia nella ripresa, costringendo in difesa un Senegal che in precedenza era andato vicino al vantaggio con Jackson e Sarr Il risultato è stato tale grazie ai punti di Mbappé e Barcola, prima del botta e risposta al 90' tra Mbaye e di nuovo Mbappé. Quest'ultimo è diventato con 58 gol il migliore bomber francese, salendo pure a 14 reti ai CM.