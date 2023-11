Kylian Mbappé KEYSTONE

Mai nessuna Nazionale aveva segnato tanto in una partita di qualificazione. La Francia ne ha fatti 14, tre firmati da Kylian Mbappé, che ha raggiunto quota 300 reti in carriera. Un'enormità.

Hai fretta? blue News riassume per te La Francia ha vinto per 14-0 la sfida contro Gibilterra, valida per le qualificazioni a Euro 2024.

Kylian Mbappé, capitano dei galletti, ha segnato una tripletta.

Tre reti che portano il suo bottino di reti segnate da professionista a 300: l'attaccante del PSG arriva al traguardo prima di quanto hanno fatto Messi, Ronaldo e Neymar. Mostra di più

Sabato sera Kylian Mbappé ha segnato il 300esimo gol della sua carriera da calciatore. Il capitano della Francia ha raggiunto questo traguardo in grande stile.

L'attaccante ha messo a segno la sua 17esima tripletta in carriera segnando da quasi 40 metri nella vittoria da record della Francia per 14-0 su Gibilterra.

Tutto ciò all'età di 24 anni, 10 mesi e 29 giorni, diventando così il più giovane calciatore di sempre a raggiungere il traguardo delle 300 reti: prima di Leo Messi (25 anni), Neymar (25 anni) e Cristiano Ronaldo (27 anni).

Kylian Mbappe beat some greats to 300 goals 🤯 pic.twitter.com/g1FtEmUfrS — GOAL (@goal) November 19, 2023

In una serata in cui ha capitanato la sua squadra in una vittoria storica - la più larga vittoria di sempre in una qualificazione europea e la più importante di sempre della Francia - Mbappé ha voluto concentrarsi sui risultati della squadra.

Il record del collettivo

«Dobbiamo sottolineare la vittoria collettiva», ha detto. «Ci sono state molte squadre francesi di talento, battere questo record per la vittoria più grande è qualcosa di speciale. Un record di squadra ha molto più valore di un record personale».

Il primato personale

«I 300 gol segnati in carriera sono una nuova pietra miliare per me, ma passa in secondo piano perché oggi la squadra ha fatto una prestazione straordinaria», ha aggiunto l'attaccante del PSG che rimane nelle mire del Real Madrid e di alcuni club dell'Arabia Saudita.

Nonostante abbia superato il numero di reti dei suoi ex compagni Messi e Neymar alla stessa età, Mbappé sa di avere ancora molta strada da fare per raggiungere i numeri della Pulga argentina (821) e di CR7 (864).