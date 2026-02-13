Nei quarti di finale la Francia si è sbarazzata del Marocco, con discreta facilità. Gli uomini di Deschamps, tra i favoriti alla vigilia, rimangono tali. Che sia questa la Francia più forte di sempre?

I galletti francesi, ieri sera contro il Marocco (2-0), hanno dimostrato perché rimangono la squadra da battere.

Ricordiamo che la Francia ha già vinto la Coppa del Mondo due volte in passato, nel 1998 e nel 2018, oltre aver conquistato a due riprese il Campionato Europeo (1984, 2000).

Il mago Didier Deschamps, capace di vincere il titolo mondiale sia da giocatore che da allenatore, nel suo ultimo torneo da allenatore, ha creato la migliore squadra Bleus di sempre?

L'ex centrocampista Patrick Vieira, che giocò nella Francia campione del mondo del 1998, ha affermato che questa generazione è sull'orlo della grandezza.

Come riporta la «BBC», il francese ha detto: «Stiamo parlando di una generazione di giocatori e quando si guarda la rosa e i giocatori offensivi, è forse una delle migliori, perché ci sono tantissimi giocatori di talento: è incredibile».

Francia 1998 e 2018

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A differenza della Francia odierna, quella che vinse il Mondiale nel 1998, non aveva la stessa forza d'urto offensiva, era più equilibrata, con in mezzo Deschamps e Zidane a dettare i ritmi, a segnare all'occorrenza e a inventare magie.

Ricordiamo che quella Nazionale batté l'Italia di Vieri, Baggio, Albertini, Costacurta e Maldini nei quarti di finale, in semifinale si sbarazzò della scomoda Croazia di Suker e in finale annientò il Brasile di Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos e Dunga per 3 a 0.

Screenshot BBC

Les Bleus del 2018, assomigliavano già più alla formazione di oggi messa in campo sempre da Deschamps: davanti potevano sfoggiare tre bocche di fuoco straordinarie: Mbappé, Griezmann e Giroud. La difesa era di ottima fattura, così come il centrocampo, fantasioso grazie a Pogba e ringhioso, con Kanté.

Agli ottavi di quel torneo si sbarazzarono dell'Argentina di Messi, Aguero e di Maria (concedendo tre gol), in semifinale, di misura, batterono il Belgio della generazione d'oro, con i vari De Bruyne, Lukaku, Hazard, Fellaini e Mertens, mentre in finale segnarono quattro reti ad una Croazia fatta di immenso talento, corsa e grinta - su tutti Modric, Perisic, Mandzikic, Rakitic e Rebic.

Formazioni spettacolari entrambe. Meglio o peggio di quella odierna?

A voi l'arduo giudizio.

Mbappé, Dembélé e il quasi record

Ricordiamo intanto che giovedì sera, contro il Marocco, i galletti non hanno deluso, spingendo, creando e soprattutto facendo sembrare i nord africani una squadra di seconda fascia, in balia delle sferzate francesi, sovrastati dal loro quarto in su.

Il gol di Mbappé - arrivato dopo che gli era stato parato un rigore nel primo tempo - è stato il suo ottavo del torneo, raggiungendo così Lionel Messi in testa alla classifica dei marcatori.

Il suo compagno Dembélé ha ora cinque gol in questo torneo e la Francia è la seconda squadra negli ultimi 50 anni ad avere due giocatori con cinque o più gol nello stesso Mondiale, dopo il Brasile nel 2002 (Ronaldo otto, Rivaldo cinque).

«La Francia è la squadra offensiva migliore, più abile e più pericolosa del torneo», ha dichiarato l'ex attaccante scozzese Pat Nevin a «BBC Radio 5». «Hanno più di una soluzione di minaccia. Ne hanno due, tre o quattro capaci di segnare».

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In semifinale i francesi potrebbero vedersela con la Spagna, che deve però ancora superare lo scoglio Belgio.

«Non vedo nessuno in grado di impedire alla Francia di arrivare in finale»

«Non credo che la Spagna sia migliore oggi rispetto a quattro anni fa. Non vedo nessuno in grado di impedire alla Francia di arrivare in finale», ha detto Vieira.

A loro fa eco il numero 10, capitano della Francia in odore di Golden Boot.

«Questa nazionale francese non è la più forte con cui abbia mai giocato, ma è quella con il maggior potenziale! Ho sempre detto che le squadre migliori sono quelle che vincono», ha detto il 27enne Mbappé.