Tutto facile per la Francia, che si è qualificata agli ottavi di finale del Mondiale grazie al 3-0 rifilato alla Svezia. Nella prima parte della sfida i transalpini hanno faticato a superare la difesa scandinava, ma una volta trovate le contromisure le occasioni si sono susseguite con insistenza. Dopo aver colpito due legni, i Bleus hanno sbloccato il risultato grazie a Mbappé, che ha poi firmato la doppietta al 74'. Nel mezzo c'è stata gioia anche per Barcola. Al prossimo turno la Francia affronterà il sorprendente Paraguay, capace di eliminare la Germania.