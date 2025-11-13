  1. Clienti privati
Calcio La Francia va ai Mondiali 2026

Swisstxt

13.11.2025 - 23:28

Keystone

In una serata segnata dal ricordo degli attentati del Bataclan del 2015 la Francia ha guadagnato la qualificazione ai Mondiali 2026.

SwissTXT

13.11.2025, 23:28

13.11.2025, 23:45

I Bleus hanno vinto 4-0 contro l'Ucraina, sbloccando il risultato solamente nella ripresa con Mbappé (doppietta), Olise e Ekitiké. Il Portogallo ha invece incassato un ko per 2-0 contro l'Irlanda. I lusitani oltre ad aver perso Cristiano Ronaldo per espulsione, dovranno anche faticare per ottenere la qualificazione diretta. E' invece arrivata un'altra vittoria per l'Inghilterra, che dopo essersi già garantita l'accesso ai CM, ha sconfitto 2-0 la Serbia.

