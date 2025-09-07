Wirtz KEY

La Germania era chiamata a reagire dopo la sorprendente sconfitta con la Slovacchia e lo ha fatto battendo per 3-1 l'Irlanda del Nord, non senza qualche difficoltà.

Decisive le reti di Amiri e Wirtz a cavallo del 70'. Hanno faticato anche i Paesi Bassi, che grazie alla doppietta di Depay – diventato il recordman degli Oranje con 52 gol – hanno battuto 3-2 la Lituania.

Tutto facile invece per Spagna e Belgio, che hanno battuto 6-0 Turchia e Kazakistan, e per la Macedonia del Nord, che grazie al 5-0 sul Liechtenstein resta in vetta del Gruppo J con un punto di margine sui Diavoli Rossi.