Alisha Lehmann accompagna la sorella in ospedale al momento del parto. Ecco le foto

Alisha Lehmann è in ospedale. Ma non perché è infortunata, per una buona ragione: è al fianco di sua sorella, appena diventata mamma.

Hai fretta? blue News riassume per te La giocatrice della Nazionale Alisha Lehmann è diventata zia.

Ha postato una serie di foto su Instagram, prima e dopo il parto.

Alisha Lehmann deve essere forte anche sul campo da calcio. Perché la 26enne deve ancora lottare per il suo posto nella squadra degli Europei.

Venerdì Alisha Lehmann ha postato su Instagram una serie di foto da un ospedale: sua sorella minore Shona ha dato alla luce una bambina.

«È stato il momento migliore per vedere quanto è forte la mia sorellina», ha commentato la calciatrice della nazionale. «Sono incredibilmente orgogliosa! Non dimenticherò mai questo momento insieme. Sarai una mamma fantastica e non vedo l'ora di giocare a calcio con la mia nipotina».

L'importanza della famiglia

Lehmann ha due sorelle minori e un fratello maggiore. Di recente ha raccontato al podcast della Juventus che i suoi due cugini sono come fratelli per lei, visto che la mamma vive accanto alla zia e sono cresciuti tutti insieme.

Ha anche sottolineato quant'è importante per lei la famiglia. «Ogni volta che ho del tempo libero, cerco di andare lì è [Tägertschi] e di passare del tempo con la mia famiglia».

Durante lo stesso podcast, ha raccontato che molto spesso le persone vogliono sapere quanto tempo passa al cellulare ogni giorno. A chi chiede, lei risponde: «Ragazzi, non sto mai al cellulare. Per esempio, quando andiamo a mangiare fuori, non guardo mai il cellulare. Quando sono con la mia famiglia, non uso il cellulare».

In ospedale, tuttavia, ha infranto questa regola e ha condiviso una serie di foto con i suoi 16,6 milioni di follower.

Può ancora sperare negli Europei

Dal punto di vista sportivo, Lehmann ha vissuto una stagione con più bassi che alti.

Pur avendo vinto due titoli con la Juventus, ha fatto solo sporadiche apparizioni. La sua partecipazione agli Europei casalinghi non è affatto certa. Nei prossimi giorni dovrà convincere Pia Sundhage di meritare di far parte della squadra. La rosa definitiva per gli Europei sarà annunciata il 23 giugno.