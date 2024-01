Iling Junior Reuters

La Juventus ha dovuto sudare e non poco per rimanere in scia all'Inter.

Impegnati in trasferta, i bianconeri hanno sconfitto 2-1 in rimonta la Salernitana, con la rete di Vlahovic che è giunta al 91'. Domenica positiva anche per il Milan, capace di battere 3-0 l'Empoli al Castellani, mentre con lo stesso risultato il Napoli si è inchinato in casa del Torino.

Swisstxt