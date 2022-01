La Juve ribalta la Roma, l'Inter si riprende la vetta

AS Roma – Juventus 3:4 Die Römer sahen hier schon wie der sichere Sieger aus, doch dann kommt wie aus dem Nichts Juve wieder ins Spiel und dreht die Begegnung. 09.01.2022

La 21a giornata di Serie A è stata contraddistinta dalle vittorie delle prime quattro e dalla clamorosa quanto spettacolare rimonta della Juve in casa della Roma.

Inter – Lazio 2:1 09.01.2022

Sorpasso e controsorpasso tutto milanese in testa alla classifica, in attesa che si riallineino le giornate dopo i rinvii per Covid. Alla vittoria facile del Milan a Venezia risponde in serata l'Inter, con una vittoria di forza e carattere sulla Lazio. Goleada dell'Atalanta su un'Udinese decimata dal covid, successo di misura ma meritato del Napoli con la Sampdoria, rimonta Juve all'Olimpico che manda nel pallone la Roma.

In attesa del recupero dell'Inter, tornata a +1 sul Milan prima di recuperare il match col Bologna, i posti Champions sembrano andare in cassaforte anche se il gioco dei recuperi puo' rimescolare le carte. Rimane in scia comunque la Juve che cade e risorge passando dall'1-3 al 4-3 contro una Roma crollata alla distanza e che si mangia poi il pari sbagliando un rigore.

Sontuosa prova di orchestra del trio offensivo del Sassuolo, che travolge l'Empoli in inferiorita' numerica. In zona salvezza vittoria fondamentale dello Spezia che compromette le speranze del Genoa.

Napoli – Sampdoria 1:0 09.01.2022

