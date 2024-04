Se sabato il Milan ha travolto il Lecce, la Juve tiene il passo grazie alla vittoria di misura sulla Fiorentina. Il Bologna, meno brillante del solito, si fa fermare dal Frosinone, mentre il Napoli lancia un acuto a Monza. La lotta per la Champions rimane aperta.

La vittoria nel derby dà uno slancio alla Roma che rafforza le sue speranze Champions approfittando anche della frenata delle sue due contendenti. Il Bologna non riesce a schiodare lo 0-0 in casa del Frosinone, ma la sorpresa viene da Cagliari: l'Atalanta va in vantaggio ma viene raggiunta e sorpassata dai sardi.

La giornata è contrassegnata però dal ritorno alla vittoria del Napoli che, con giocate che ricordano la squadra di Spalletti, rimonta e stende 4-2 il Monza.

In zona retrocessione piccolo passo avanti di Sassuolo e Frosinone mentre il Verona si mette nei guai con il ko col Genoa. Salto in avanti per il Cagliari di Ranieri: la salvezza sembra a portata di mano.

In serata torna a sorridere la Juventus che, nonostante l'annullamento di tre gol bianconeri da parte del Var, batte di misura la Fiorentina con una rete di Gatti, al quarto centro in campionato, e torna alla vittoria dopo 42 giorni. Nella Viola brilla Nico Gonzalez ma non basta per fare punti.

«Potevamo fare meglio nell'ultima mezz'ora e abbiamo rischiato in due o tre situazioni, ma sono contento di ciò che stiamo facendo: tutta la squadra vuole fortemente la Champions»: così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri.

«Sapevo che la ripresa non sarebbe stata semplice, è stata una Juve a due facce anche perché ci sono gli avversari – continua in conferenza stampa – e avremmo potuto raddoppiare in campo aperto».

Segna il passo a sorpresa il Bologna di Thiago Motta che si fa fermare dal Frosinone di Di Francesco, impelagato nella lotta per non retrocedere. E' un punto che non esalta i due allenatori ma che fotografa bene l'andamento dell'incontro. Bologna meno lucido del solito. Zirkzee e Saelemaekers incidono di meno, Calafiori offre un'occasione clamorosa a Cheddira che però l'attaccante non riesce a sfruttare. Alla fine il Bologna recrimina per una traversa di Ndoye, ma sarebbe stata una punizione severa per il Frosinone che rimane comunque terzultimo.

Parte come un treno l'Atalanta di Gasperini e trova il vantaggio: Lookman inventa per Scamacca che sfrutta la mancata chiusura dei difensori. Sembra una gara in discesa ma il Cagliari comincia a macinare gioco. Super giocata di Shoumurodov che libera Augello per il pareggio. I bergamaschi, nervosi, pensano anche al Liverpool ed è il Cagliari che trova il successo a fine gara con Viola su cross di Luvumbo.

Tre squilli in 13' cambiano il senso del fine stagione del Napoli, che travolge 4-2 il Monza dopo essere passato in svantaggio. E' Osimhen che suona la carica arrivando in cielo con uno stacco alla Ronaldo e trovando il pari di testa. Improvvisamente il Napoli cambia passo e trova due perle con Politano e Zielinski in pochi minuti.

Colpani prova a rimettere in corsa i brianzoli ma Raspadori, appena entrato, chiude i giochi. Calzona sogna un'ardua rimonta Champions, il segnale è lanciato: si è riaccesa la luce con alcune giocate degne dell'anno dello scudetto.

Tre gol e una partita molto divertente tra Verona e Genoa che si chiude con un successo degli ospiti che inguaia i veneti. Parte forte l'Hellas che passa con Bonazzoli, al suo secondo gol consecutivo. Ma i liguri, che hanno una classifica tranquilla, non sono in vena di regali e trovano il pari con Ekuban allo scadere del primo tempo. Poi quello del vantaggio con l'uomo copertina della squadra di Gilardino, Gudmundsson. Il Verona ora ha solo un punto in più della terzultima.