Il presidente della FIFA Giani Infantino e l'allenatore della Juventus Igor Tudor, con i giocatori della Juventus, hanno incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nello Studio Ovale della Casa Bianca Keystone

Siparietto di Donald Trump nello Studio Ovale con la Juventus. Impegnato a decidere un possibile coinvolgimento degli Stati Uniti a fianco di Israele contro l'Iran, il presidente ha presentato ai giornalisti presenti John Elkann.

«Lo conoscete tutti, ha fatto un lavoro incredibile per l'industria automobilistica», ha detto chiedendo poi informazioni sulle partita della Juventus in serata a Washington.

Ai manager juventini presenti ha poi chiesto se le donne possono unirsi alla squadra: «Avete mai avuto donne nella vostra squadra?», ha detto Trump ribadendo, secondo alcuni video postati online, la sua crociata contro gli «uomini che partecipano negli sport femminili».

Poi, indicando i giocatori alle sue spalle – tra cui l'americano Weston McKennie, il francese Timothy Weah, il serbo Dusan Vlahovic, l'italiano Manuel Locatelli – ha aggiunto: «La gente arriva, ma deve farlo legalmente. Come questi ragazzi dietro di me. Devono venire legalmente. Se vengono legalmente li vogliamo. Devono dire di amare l'America, di amare il nostro Paese. E se non possono dirlo, non li vogliamo», ha detto Trump.

L'evento con la Juventus nello Studio Ovale non era nel programma ufficiale della Casa Bianca e i giornalisti al seguito di Trump sono stati convocati all'ultimo momento per partecipare. La Juventus a Washington è stata ricevuta anche all'ambasciata italiana.