Jonathan David Keystone

La Juventus ha trovato l'accordo con Jonathan David.

Swisstxt

Il candese era svincolato dopo l'esperienza al Lille e rinforza così l'attacco dei bianconeri. Il 25enne in carriera ha messo a segno 181 gol in 381 presenze, tra cui 10 reti in 18 partite in Champions League.