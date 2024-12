Juve-City KEY

Impresa della Juventus che nella partita più attesa della serata ha messo sotto per 2-0 il Manchester City.

Swisstxt

Akanji e compagni restano quindi nella loro crisi e ora rischiano addirittura di restare fuori dai playoff. Nell'altro big match di serata il Barcellona ha espugnato Dortmund con uno spumeggiante 3-2. Ai tedeschi, con Kobel in porta, non è bastato recuperare due volte grazie alla doppietta di Guirassy. Decisive le due reti di Torres. Da segnalare anche i successi di Milan, Arsenal, Atletico e Lille, mentre il Bologna ha ottenuto un altro punto pareggiando in casa del Benfica.