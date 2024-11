La Lazio ha pareggiato 0-0 con il Ludogorets Keystone

In EL la Lazio ha pareggiato 0-0 contro il Ludogorets di Duah, rallentando la corsa in vetta e facendosi agganciare dall'Athletic Bilbao, vincitore 3-0 sull'Elfsborg.

Non ha tenuto il ritmo del duo di testa il Galatasaray, fermato sull'1-1 dall'AZ Alkmaar. Serata felice per il Lione, che ha invece facilmetne sconfitto per 4-1 il Qarabag.

