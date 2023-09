Josh Vickers non ha giocato l'ultima partita della sua squadra. Imago

Il portiere inglese Josh Vickers ha perso sua moglie, Laura, solo tre mesi dopo il matrimonio, al termine di una lunga battaglia contro il cancro. Il 27enne ha condiviso la triste notizia su Instagram.

Hai fretta? blue News riassume per te Joshua Vickers non era presente all'ultima partita del Derby County, compagine che milita nella League One inglese, per motivi personali.

Il giorno dopo, l'estremo difensore inglese ha rivelato il triste motivo dell'assenza: la moglie è deceduta dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Vickers ha rilasciato una dichiarazione commossa su Instagram e ha ringraziato tutti per il loro sostegno. Mostra di più

Da quest'estate Joshua Vickers difende la porta del Derby County nella Football League One inglese, dove fino a ora, è stato relegato al ruolo di riserva.

Sabato, però, per ragioni personali, il 27enne non è stato incluso nella formazione per la partita contro il Carlisle United. Senza l'inglese, il Derby County ha ottenuto una vittoria per 2-0 in trasferta, e al fischio finale, i giocatori hanno innalzato la maglia di Vickers con il numero 31 per la foto della vittoria.

Domenica Vickers ha rivelato il triste motivo della sua assenza su Instagram. «Ho scritto e riscritto questo messaggio tante volte e ancora non trovo le parole giuste, e non so se le troverò mai. Martedì sera, mia moglie ha perso la sua lunga battaglia contro il cancro», ha scritto Vickers in un post dove di vede anche una foto del loro matrimonio.

«La persona più forte e coraggiosa che abbia mai conosciuto»

Josh e Laura si erano sposati solo a giugno di quest'anno. «Laura è la persona più forte, coraggiosa e amorevole che abbia mai incontrato», ha proseguito l'ex giocatore dell'Arsenal. «Nonostante tutto ciò che ha attraversato, ha continuato a sorridere, non permettendo mai a nulla di ostacolarla nel godersi la vita e creare bei ricordi».

Vickers ha rivelato: «Abbiamo pianto, riso e ballato anche nei momenti difficili. Porterò per sempre nel cuore ogni momento che abbiamo trascorso insieme, dal primo incontro fino al momento in cui ti sei addormentata pacificamente».

«So che mi guarderai da lassù e continuerai a ispirarmi ogni giorno. Ti amo per sempre e sempre», ha proseguito l'estremo difensore.

Inoltre, l'inglese ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto. «Sono fortunato ad avere la famiglia più incredibile e i migliori amici».

Vickers ha ricevuto anche il supporto del suo club e dei suoi compagni di squadra. «Siamo tutti con te, amico», ha scritto l'attaccante Martin Waghorn. Anche il club ha dichiarato sul suo canale Twitter: «Siamo tutti con te».